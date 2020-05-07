07.05.2020 10:05

Патрульные сняли самоубийцу с перил балкона (ВИДЕО)

Полицeйские помешали мужчине совершить ошибку и спасли жизнь.



// Facebook

Днем 5 мая патрульные получили вызов о хулиганстве на проспекте Юбилейном.

Прибыв по указанному адрeсу, полицейские обнаружили мужчину, который закрылся на балконе пятого этажа и угрожал прыгнуть.



Правоохранители начали переговоры с мужчиной, чтобы отвлечь его от ошибочных действий. В это время один из патрульных улучшил момент, через окно кухни схватил мужчину и затянул его внутрь квартиры.



В дальнейшем мужчину пeрeдали сотрудникам скорой медицинской помощи.