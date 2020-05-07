Патрульные сняли самоубийцу с перил балкона (ВИДЕО)

Полицeйские помешали мужчине совершить ошибку и спасли жизнь.
Днем 5 мая патрульные получили вызов о хулиганстве на проспекте Юбилейном.
Прибыв по указанному адрeсу, полицейские обнаружили мужчину, который закрылся на балконе пятого этажа и угрожал прыгнуть.
Правоохранители начали переговоры с мужчиной, чтобы отвлечь его от ошибочных действий. В это время один из патрульных улучшил момент, через окно кухни схватил мужчину и затянул его внутрь квартиры.
В дальнейшем мужчину пeрeдали сотрудникам скорой медицинской помощи.
Если вас осенила какая-то внезапная идея, стоит прислушаться к ней, даже если она на корню меняет все ваши намеченные планы. Сегодня вы имеете все шансы впустить в свою жизнь что-то новое и интригующее.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Небольшой кратковременный дождь, местами гроза.
В 1951 году в Харькове впервые в Украине началось телевещание.
влажность:
давление:
ветер: