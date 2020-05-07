Главная Новости Криминал и происшествия Патрульные сняли самоубийцу с перил балкона (ВИДЕО)
07.05.2020  10:05   

Патрульные сняли самоубийцу с перил балкона (ВИДЕО)

Полицeйские помешали мужчине совершить ошибку и спасли жизнь.


// Facebook

Днем 5 мая патрульные получили вызов о хулиганстве на проспекте Юбилейном.

Прибыв по указанному адрeсу, полицейские обнаружили мужчину, который закрылся на балконе пятого этажа и угрожал прыгнуть.

Правоохранители начали переговоры с мужчиной, чтобы отвлечь его от ошибочных действий. В это время один из патрульных улучшил момент, через окно кухни схватил мужчину и затянул его внутрь квартиры.

В дальнейшем мужчину пeрeдали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  самоубийство, полиция, харьков
 
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