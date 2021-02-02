Главная Новости Криминал и происшествия Насильник девушки: нелюдя посадили за решетку (ФОТО)
02.02.2021  17:59   

Насильник девушки: нелюдя посадили за решетку (ФОТО)

Суд избрал меру пресечения для подозреваемого в изнасиловании девушки.

 
Определением судьи Ленинского районного суда г. Харькова избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога мужчине, который изнасиловал и ограбил девушку (ч.1 ст. 152, ч.1 ст. 187 УК Украины).
 
Досудебным расследованием установлено, что преступник 12.11.2020 г., находясь на территории Холодногорского района.Харькова, встретил ранее ему не известную потерпевшую и нанес ей множественные удары по голове и телу, насиловал.
 
Девушка не имела возможности позвать на помощь.
 
Кроме того, заставил потерпевшую передать ему принадлежащий ей мобильный телефон, угрожая оружием.
 
После получения телесных повреждений девушка потеряла сознание, а преступник скрылся с места преступления.
 
Преступника начали искали в социальных сетях, просматривали видео с камер видеонаблюдения, изучали маршрут бегства злоумышленника. Правоохранители начали отрабатывать лиц, которые ранее привлекались к ответственности за подобные злодеяния. 2 февраля 2021г. преступника задержали.
 
Были изъяты пистолет и вещи, в которые нападавший был одет на момент совершения преступления. Под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 1 лицу сообщено о подозрении по статьям изнасилования и разбоя (ч. 1 ст. 152, ч. 1 ст. 187 УК Украины).
 
Досудебное расследование проводят следователи полиции №2 Харьковского районного управления №3 ГУНП в Харьковской области.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишением на срок от трех до семи лет.
 
 
 
 
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  изнасилование, изби, харьков, купянск
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.02 Криминал и происшествия В Харькове задержали подозреваемого в изнасиловании молодой девушки 29.01 Криминал и происшествия Оплатил за проезд изнасилованием. Насильник таксистки задержан 10.01 Криминал и происшествия Пригласил в гости и изнасиловал девочку: рецидивист пойман
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 