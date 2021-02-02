02.02.2021 17:59

Насильник девушки: нелюдя посадили за решетку (ФОТО)

Суд избрал меру пресечения для подозреваемого в изнасиловании девушки.

Определением судьи Ленинского районного суда г. Харькова избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога мужчине, который изнасиловал и ограбил девушку (ч.1 ст. 152, ч.1 ст. 187 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что преступник 12.11.2020 г., находясь на территории Холодногорского района.Харькова, встретил ранее ему не известную потерпевшую и нанес ей множественные удары по голове и телу, насиловал.

Девушка не имела возможности позвать на помощь.

Кроме того, заставил потерпевшую передать ему принадлежащий ей мобильный телефон, угрожая оружием.

После получения телесных повреждений девушка потеряла сознание, а преступник скрылся с места преступления.

Преступника начали искали в социальных сетях, просматривали видео с камер видеонаблюдения, изучали маршрут бегства злоумышленника. Правоохранители начали отрабатывать лиц, которые ранее привлекались к ответственности за подобные злодеяния. 2 февраля 2021г. преступника задержали.

Были изъяты пистолет и вещи, в которые нападавший был одет на момент совершения преступления. Под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 1 лицу сообщено о подозрении по статьям изнасилования и разбоя (ч. 1 ст. 152, ч. 1 ст. 187 УК Украины).

Досудебное расследование проводят следователи полиции №2 Харьковского районного управления №3 ГУНП в Харьковской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишением на срок от трех до семи лет.