31.01.2021 14:55

Двое мужчин несли наряды россиянкам, но попались пограничникам (ФОТО)

7 пакетов с женской одеждой украинских производителей пытались незаконно переместить в Россию.

Сегодня ночью на участке Харьковского отряда пограничники не допустили перемещения одежды украинского производства в Россию вне пунктов пропуска.



По оперативной информации пограничники Харьковского отряда совместно с военнослужащими подразделения ДОЗОР в районе населенного пункта Уды, что в Золочевском районе Харьковской области задержали двух граждан Украины с 7 пакетами.



Оказалось, что двое жителей Богодухова пытались переместить из Украины в РФ для продажи женскую одежду известных торговых марок. Они рассказали, что согласились осуществить такую ​​сделку за денежное вознаграждение.



На нарушителей составлены административные материли за попытку незаконного пересечения границы, решения по которым вынесет суд. Изъятые вещи будут переданы сотрудникам компетентных органов, и сообщат об их стоимости.