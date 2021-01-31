Главная Новости Криминал и происшествия Двое мужчин несли наряды россиянкам, но попались пограничникам (ФОТО)
31.01.2021  14:55   

Двое мужчин несли наряды россиянкам, но попались пограничникам (ФОТО)

7 пакетов с женской одеждой украинских производителей пытались незаконно переместить в Россию.

Сегодня ночью на участке Харьковского отряда пограничники не допустили перемещения одежды украинского производства в Россию вне пунктов пропуска.

По оперативной информации пограничники Харьковского отряда совместно с военнослужащими подразделения ДОЗОР в районе населенного пункта Уды, что в Золочевском районе Харьковской области задержали двух граждан Украины с 7 пакетами.

Оказалось, что двое жителей Богодухова пытались переместить из Украины в РФ для продажи женскую одежду известных торговых марок. Они рассказали, что согласились осуществить такую ​​сделку за денежное вознаграждение.

На нарушителей составлены административные материли за попытку незаконного пересечения границы, решения по которым вынесет суд. Изъятые вещи будут переданы сотрудникам компетентных органов, и сообщат об их стоимости.

Источник:   ГПСУ
 Тэги:  контрабанда, пограничники, харьков
 
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