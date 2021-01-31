Двое мужчин несли наряды россиянкам, но попались пограничникам (ФОТО)

7 пакетов с женской одеждой украинских производителей пытались незаконно переместить в Россию.
Сегодня ночью на участке Харьковского отряда пограничники не допустили перемещения одежды украинского производства в Россию вне пунктов пропуска.
По оперативной информации пограничники Харьковского отряда совместно с военнослужащими подразделения ДОЗОР в районе населенного пункта Уды, что в Золочевском районе Харьковской области задержали двух граждан Украины с 7 пакетами.
Оказалось, что двое жителей Богодухова пытались переместить из Украины в РФ для продажи женскую одежду известных торговых марок. Они рассказали, что согласились осуществить такую сделку за денежное вознаграждение.
На нарушителей составлены административные материли за попытку незаконного пересечения границы, решения по которым вынесет суд. Изъятые вещи будут переданы сотрудникам компетентных органов, и сообщат об их стоимости.
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