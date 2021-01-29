Главная Новости Криминал и происшествия Смошенничал на 100 тысяч при ремонте школы: хитрого дельца ждет суд
29.01.2021  15:13   

Смошенничал на 100 тысяч при ремонте школы: хитрого дельца ждет суд

Обвинительные акты направлены в суд.

Как сообщил и. о..  руководителя Чугуевской местной прокуратуриы Эдуард Миргородский, в сентябре 2018 года между отделом образования одной из районных госадминистраций и обществом с ограниченной ответственностью заключен договор подряда, согласно которому ООО обязывалось выполнить капитальный ремонт кровли учебного заведения.
 
Директор ООО, достоверно зная, что объем фактически выполненных работ НЕ соответствует условиям заключенных договоров, составил и выдал заведомо неправдивые официальные документы. 
 
В актах приема он завысил объемы выполненных работ.
 
Указанный документ в дальнейшем подписан должностным лицом РГА, на основании чего на счет ООО перечислены бюджетные средства. 
 
Общая сумма ущерба составляет свыше 100 тыс.  грн.
 
Досудебное расследование проводили следователи отдела полиции №2 Чугуевский районный управления милиции.
 
Санкции статей предугадывают наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, с лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Тэги:  мошенничество, афера, харьков, подлог, подделка документов
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.01 Криминал и происшествия Афера на 220 миллионов: 14 земельных участков придется вернуть государству 26.01 Криминал и происшествия Миллионы не пахнут: афера на канализационном коллекторе 25.01 Криминал и происшествия Полумиллионная афера: чиновник незаконно лишил права собственности на недвижимость
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 