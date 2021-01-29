29.01.2021 15:13

Смошенничал на 100 тысяч при ремонте школы: хитрого дельца ждет суд

Обвинительные акты направлены в суд.

Как сообщил и. о.. руководителя Чугуевской местной прокуратуриы Эдуард Миргородский, в сентябре 2018 года между отделом образования одной из районных госадминистраций и обществом с ограниченной ответственностью заключен договор подряда, согласно которому ООО обязывалось выполнить капитальный ремонт кровли учебного заведения.

Директор ООО, достоверно зная, что объем фактически выполненных работ НЕ соответствует условиям заключенных договоров, составил и выдал заведомо неправдивые официальные документы.

В актах приема он завысил объемы выполненных работ.

Указанный документ в дальнейшем подписан должностным лицом РГА, на основании чего на счет ООО перечислены бюджетные средства.

Общая сумма ущерба составляет свыше 100 тыс. грн.

Досудебное расследование проводили следователи отдела полиции №2 Чугуевский районный управления милиции.

Санкции статей предугадывают наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, с лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.