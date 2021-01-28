28.01.2021 19:38

Смертельное ДТП: разбились две легковушки (ВИДЕО, Обновлено)

Об аварии сообщают очевидцы.

Как сообщает ГУ Нацполиции, ДТП произошло 28 января 2021 года около 13:50 на 623 км автодороги «Киев-Харьков-Довжанский» в городе Изюме.

Предварительно полицейские установили, что 22-летняя водитель автомобиля «Toyota Camry» выезжала с территории автозаправочной станции и не предоставила преимущество в движении автомобилю «ВАЗ-2115» под управлением 81-летнего мужчины.

От полученных травм водитель легковушки «ВАЗ-2115» погиб на месте. Четыре пассажира в возрасте от 29 до 43 лет машины и водитель «Toyota Camry» с травмами различной степени тяжести были доставлены в Изюмскую центральную городскую больницу.

Информация о событии зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Изюмского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области, решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины.