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28.01.2021  19:38   

Смертельное ДТП: разбились две легковушки (ВИДЕО, Обновлено)

Об аварии сообщают очевидцы.

Как сообщает ГУ Нацполиции, ДТП произошло 28 января 2021 года около 13:50 на 623 км автодороги «Киев-Харьков-Довжанский» в городе Изюме.
 
Предварительно полицейские установили, что 22-летняя водитель автомобиля «Toyota Camry» выезжала с территории автозаправочной станции и не предоставила преимущество в движении автомобилю «ВАЗ-2115» под управлением 81-летнего мужчины.
 
От полученных травм водитель легковушки «ВАЗ-2115» погиб на месте. Четыре пассажира в возрасте от 29 до 43 лет машины и водитель «Toyota Camry» с травмами различной степени тяжести были доставлены в Изюмскую центральную городскую больницу.
 
Информация о событии зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Изюмского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области, решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины.
 
 
Тэги:  дтп, смерть, харьков, авария, труп, мертвое тело
 
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