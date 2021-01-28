28.01.2021 12:05

Патрульные показали наркоурожай на улицах Харькова за сутки (ФОТО)

За минувшие сутки патрульные обнаружили 7 человек, у которых при себе были наркотические вещества.

Во время поверхностных проверок патрульные обнаружили у граждан вещества растительного и синтетического происхождения. В дальнейшем этими случаями будут заниматься следователи.

Правоохранители напоминаюи, что за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов предусмотрена уголовная ответственность, и просят очевидцев вероятных правонарушений звонить на линию 102.