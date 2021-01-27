27.01.2021 12:54

Пограничники задержали нарушительницу, которой отказали во въезде в Россию

26 января пограничники Харьковского пограничного отряда задержали женщину, которая пытались незаконно пересечь российско-украинскую границу.

Нарушительницу задержали в районе населенного пункта Токаревка.

Она пыталась незаконно пересечь границу вне пунктов пропуска.

По словам женщины, ей было отказано в легальном въезде в РФ, поэтому она решила пересечь границу незаконным способом.

Сейчас за попытку незаконного пересечения границы на задержанную составлены соответствующие административные материалы. Ее дальнейшую судьбу решит суд.