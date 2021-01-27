Пограничники задержали нарушительницу, которой отказали во въезде в Россию

26 января пограничники Харьковского пограничного отряда задержали женщину, которая пытались незаконно пересечь российско-украинскую границу.
Нарушительницу задержали в районе населенного пункта Токаревка.
Она пыталась незаконно пересечь границу вне пунктов пропуска.
По словам женщины, ей было отказано в легальном въезде в РФ, поэтому она решила пересечь границу незаконным способом.
Сейчас за попытку незаконного пересечения границы на задержанную составлены соответствующие административные материалы. Ее дальнейшую судьбу решит суд.
День будет подогревать амбиции и честолюбие, помогая добиваться успехов в работе, карьере и любви.
Весь день в Харькове будет облачным. Сильный дождь с мокрым снегом, который начнется утром, в течение дня должен постепенно ослабнуть. Местами налипание мокрого снега, туман.
Именно в этот день 1945 года Советская Армия освободила узников крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
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