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27.01.2021  12:54   

Пограничники задержали нарушительницу, которой отказали во въезде в Россию

26 января пограничники Харьковского пограничного отряда задержали женщину, которая пытались незаконно пересечь российско-украинскую границу.

Нарушительницу задержали в районе населенного пункта Токаревка.

Она пыталась незаконно пересечь границу вне пунктов пропуска.

По словам женщины, ей было отказано в легальном въезде в РФ, поэтому она решила пересечь границу незаконным способом.

Сейчас за попытку незаконного пересечения границы на задержанную составлены соответствующие административные материалы. Ее дальнейшую судьбу решит суд.

Источник:   Восточное региональное Управление ГПСУ
 Тэги:  пограничники, нарушитель, харьков
 
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