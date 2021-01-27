Размокшая от дождя обочина задержала пьяного водителя до приезда копов (ФОТО)

ДТП произошло вечером 26 января на Аэрофлотской улице.
Об аварии рассказали очевидцы.
«Дождь походу неблагоприятно влияет на харьковских наездников На Аэрофлотской тип вылетел на бордюр и застрял. Он долго пытался вырулить, но безрезультатно. По приезду копов оказалось, что водитель бухой», – написал телеграм-канаk ХС.
По информации телеграм-канала Типичное ХТЗ, водитель «надул» 2,23 промилле.
День будет подогревать амбиции и честолюбие, помогая добиваться успехов в работе, карьере и любви.
Весь день в Харькове будет облачным. Сильный дождь с мокрым снегом, который начнется утром, в течение дня должен постепенно ослабнуть. Местами налипание мокрого снега, туман.
Именно в этот день 1945 года Советская Армия освободила узников крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
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