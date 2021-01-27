Главная Новости Криминал и происшествия Размокшая от дождя обочина задержала пьяного водителя до приезда копов (ФОТО)
27.01.2021  09:09   

Размокшая от дождя обочина задержала пьяного водителя до приезда копов (ФОТО)

ДТП произошло вечером 26 января на Аэрофлотской улице.

Об аварии рассказали очевидцы.

«Дождь походу неблагоприятно влияет на харьковских наездников На Аэрофлотской тип вылетел на бордюр и застрял. Он долго пытался вырулить, но безрезультатно. По приезду копов оказалось, что водитель бухой», – написал телеграм-канаk ХС.



По информации телеграм-канала Типичное ХТЗ, водитель «надул» 2,23 промилле.

 

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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