Подробности ДТП с пешеходом на Салтовке рассказали в полиции

В результате ДТП с травмой ноги в больницу был доставлен 40-летний мужчина.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 января около 8:40 на проспекте Юбилейном, 68.
Предварительно установлено, что 44-летний водитель автомобиля «ВАЗ», разворачиваясь, совершил наезд на 40-летнего пешехода, который переходил дорогу в неустановленном для этого месте. С телесными повреждениями пострадавшего доставили в медицинское учреждение.
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Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
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В 1983 году 26 января был избран в качестве ежегодного праздника Международного дня таможенника.
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