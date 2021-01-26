26.01.2021 11:53

Подробности ДТП с пешеходом на Салтовке рассказали в полиции

В результате ДТП с травмой ноги в больницу был доставлен 40-летний мужчина.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 января около 8:40 на проспекте Юбилейном, 68.

Предварительно установлено, что 44-летний водитель автомобиля «ВАЗ», разворачиваясь, совершил наезд на 40-летнего пешехода, который переходил дорогу в неустановленном для этого месте. С телесными повреждениями пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

На Салтовке сбили пешехода



Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.