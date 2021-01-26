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26.01.2021  10:33   

На Салтовке сбили пешехода

По словам очевидцев, мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

Авария произошла утром 26 января на Юбилейном проспекте.

Как сообщили местные паблики, ВАЗ 2110 сбил пешехода.

«Мужчина переходил дорогу в неположенном месте (это район между рынком и 24-этажкой). Увезли на скорой с переломом ноги. Пишут, что нога вывернулась в другую сторону», ж написал телеграм-канал ХС.

Официальная информация уточняется.

Тэги:  дтп, харьков
 
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