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25.01.2021  19:49   

Похищение у Французского бульвара: избрана мера пресечения похитителям (ФОТО, ВИДЕО)

По решению суда 46 и 45-летние мужчины будут находиться под арестом на 60 суток без права внесения залога.

Как сообщает ГУ Нацполиции, в настоящее время 46 и 45-летним мужчинам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 3 ст.  146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) уголовного кодекса Украины.  
 
Напомним, 21 января 2021 года около 15:00 на парковке торгового центра по улице Академика Павлова трое неизвестных силой затащили в автомобиль Mercedes мужчину.
 
Используя оперативные возможности, полицейские установили место, где удерживали похищенного харьковчанина. 
 
23 января в результате спецоперации, которая проводилась силами сотрудников отдела криминальной полиции Харьковского районного управления полиции №2 совместно с оперативниками Управления уголовного розыска харьковского главка полиции, Управления уголовного розыска ГУНП в Кировоградской области с привлечением сотрудников харьковского и Кировоградский батальонов полиции особого назначения, мужчины нашли и  освободили. 
 
Потерпевший был связан веревки. 
 
Он рассказал, что его постоянно били и унижали. 
 
Никаких требований к похищенному подозреваемые не выдвигали. 
 
В результате оперативно-розыскных действий полицейские задержали двух мужчин, которые следили за потерпевшим.
 
Согласно санкции статьи им грозит до 10 лет лишение свободы.
 
Продолжаются Неотложные оперативно-розыскные мероприятия для установления заказчиков преступления и мотивов его совершения.
 
 
 

Тэги:  похищение, французкий бульвар, харьков
 
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