25.01.2021 19:49

Похищение у Французского бульвара: избрана мера пресечения похитителям (ФОТО, ВИДЕО)

По решению суда 46 и 45-летние мужчины будут находиться под арестом на 60 суток без права внесения залога.

Как сообщает ГУ Нацполиции, в настоящее время 46 и 45-летним мужчинам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) уголовного кодекса Украины.

Напомним, 21 января 2021 года около 15:00 на парковке торгового центра по улице Академика Павлова трое неизвестных силой затащили в автомобиль Mercedes мужчину.

Используя оперативные возможности, полицейские установили место, где удерживали похищенного харьковчанина.

23 января в результате спецоперации, которая проводилась силами сотрудников отдела криминальной полиции Харьковского районного управления полиции №2 совместно с оперативниками Управления уголовного розыска харьковского главка полиции, Управления уголовного розыска ГУНП в Кировоградской области с привлечением сотрудников харьковского и Кировоградский батальонов полиции особого назначения, мужчины нашли и освободили.

Потерпевший был связан веревки.

Он рассказал, что его постоянно били и унижали.

Никаких требований к похищенному подозреваемые не выдвигали.

В результате оперативно-розыскных действий полицейские задержали двух мужчин, которые следили за потерпевшим.

Согласно санкции статьи им грозит до 10 лет лишение свободы.

Продолжаются Неотложные оперативно-розыскные мероприятия для установления заказчиков преступления и мотивов его совершения.