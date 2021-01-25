Главная Новости Криминал и происшествия Молодая женщина едва не зарезала своего пожилого собутыльника
25.01.2021  12:45   

Молодая женщина едва не зарезала своего пожилого собутыльника

В ходе ссоры 67-летний мужчина получил ножевое ранение. Пострадавшего врачи прооперировали, сейчас он находится в больнице.

 
Сообщение о происшествии поступило в полицию 21 января около 22:00 от диспетчера скорой помощи.
 
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что телесные повреждения потерпевшему вызвала 44-летняя знакомая. В ходе совместного употребления спиртных напитков между ними возникла ссора. Женщина схватила со стола кухонный нож и нанесла мужчине несколько ударов.
 
Работники группы реагирования патрульной полиции задержали злоумышленницу. Сейчас ей сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
 
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  полиция, харьков, поножовщина
 
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