Молодая женщина едва не зарезала своего пожилого собутыльника

В ходе ссоры 67-летний мужчина получил ножевое ранение. Пострадавшего врачи прооперировали, сейчас он находится в больнице.
Хорошее время для того, чтобы заняться рутинной работой, разобрать рабочий стол или сделать все те дела, которые откладывали на потом.
Сохраняется аномально теплая погода с осадками в виде дождя, местами с мокрым снегом. По городу и области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Сегодня у славянских студентов пусть и полуофициальный, но не менее желанный праздник.
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