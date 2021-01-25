В Харьковском СИЗО в посылке заключенному обнаружили "травку"

Пресечена попытка доставки запрещенных предметов в следственный изолятор Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции.
Хорошее время для того, чтобы заняться рутинной работой, разобрать рабочий стол или сделать все те дела, которые откладывали на потом.
В понедельник развлекается циклон: ожидаются дожди и сильный ветер. На дорогах местами гололедица.
Сегодня у славянских студентов пусть и полуофициальный, но не менее желанный праздник.
влажность:
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