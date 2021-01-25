Главная Новости Криминал и происшествия В Харьковском СИЗО в посылке заключенному обнаружили "травку"
25.01.2021  10:20   

В Харьковском СИЗО в посылке заключенному обнаружили "травку"

Пресечена попытка доставки запрещенных предметов в следственный изолятор Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции.

 
Так, в Харьковском СИЗО, во время досмотра посылки, поступившей заключенному 1974 года рождения в середине пачек из-под сигарет было обнаружено вещество зеленого цвета, внешне похожей на наркотическое средство.
 
По данному факту проводится проверка.
 
Тэги:  каннабис, марихуана, харьков, сизо
 
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