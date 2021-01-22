22.01.2021 18:49

На Дудинской автомобиль сбил женщину, когда та разговаривала по телефону с сыном (ВИДЕО)

С травмами головы женщина доставлена в медучреждение города.

Как информируют пользователи соцсетей, "На Григоровском шоссе - очередное жуткое ДТП.

Водитель "KIA Cerato" сбил женщину. Была жива, когда забирала скорая."

На видео, которое опубликовали очевидцы, присутствует парень, который представился сыном потерпевшей. Он рассказал, что разговаривал с матерью по телефону, когда ее сбил автомобиль. После чего он немедленно прибыл на место аварии.

Женщина, по предварительным данным - пассажир автомобиля, утверждала на видео, что потерпевшая перебегала дорогу в неустановленном месте.

Оперативно прибывшая карета скорой помощи забрала пациентку в медучреждение. О ее состоянии не сообщается.

Как позже рассказали в пресс-службе областной полиции, ДТП произошло на улице Дудинский. Установлено, что 55-летний водитель автомобиля «Kia Cerato» совершил наезд на 38-летнюю женщину. Последнюю с травмами госпитализировали в больницу.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.