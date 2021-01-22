На Дудинской автомобиль сбил женщину, когда та разговаривала по телефону с сыном (ВИДЕО)
С травмами головы женщина доставлена в медучреждение города.
Как информируют пользователи соцсетей, "На Григоровском шоссе - очередное жуткое ДТП.
Водитель "KIA Cerato" сбил женщину. Была жива, когда забирала скорая."
На видео, которое опубликовали очевидцы, присутствует парень, который представился сыном потерпевшей. Он рассказал, что разговаривал с матерью по телефону, когда ее сбил автомобиль. После чего он немедленно прибыл на место аварии.
Женщина, по предварительным данным - пассажир автомобиля, утверждала на видео, что потерпевшая перебегала дорогу в неустановленном месте.
Оперативно прибывшая карета скорой помощи забрала пациентку в медучреждение. О ее состоянии не сообщается.
Как позже рассказали в пресс-службе областной полиции, ДТП произошло на улице Дудинский. Установлено, что 55-летний водитель автомобиля «Kia Cerato» совершил наезд на 38-летнюю женщину. Последнюю с травмами госпитализировали в больницу.
Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.