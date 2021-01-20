20.01.2021 14:20

В Харькове местный чиновник попался на взятке (ФОТО)

В пресс-службе Харьковской областной прокуратуры сообщили, что в середине 2020 года в Харьковского регионального филиала «Центр государственного земельного кадастра» обратился местный житель для получения документов для разработки проекту отвода земли и передачи ее в собственность. Человек, занимающий руководящую должность в указанном учреждении, ответил, что такие документы можно получить, «заплатив» 21,5 тыс. грн. Гражданин, от которого требовали средства, обратился в правоохранительные органы.

Деньги передавались тремя траншами. Во время проведения следственных (розыскных) действий фигурант получил от заявителя 10 тыс. грн, а затем 1,5 тыс. Грн, после чего выдал часть документов, необходимых заявителю.

18 января 2021 года после передачи третьей части денежных средств в размере 10 тыс. грн указанное лицо, занимающее руководящую должность в Харьковской региональной филиала «Центр государственного земельного кадастра», задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Указанном мужчине сообщено о подозрении.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следственные действия продолжаются.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.