Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове местный чиновник попался на взятке (ФОТО)
20.01.2021  14:20   

В Харькове местный чиновник попался на взятке (ФОТО)

 
В пресс-службе Харьковской областной прокуратуры сообщили, что в середине 2020 года в Харьковского регионального филиала «Центр государственного земельного кадастра» обратился местный житель для получения документов для разработки проекту отвода земли и передачи ее в собственность. Человек, занимающий руководящую должность в указанном учреждении, ответил, что такие документы можно получить, «заплатив» 21,5 тыс. грн. Гражданин, от которого требовали средства, обратился в правоохранительные органы.
 
Деньги передавались тремя траншами. Во время проведения следственных (розыскных) действий фигурант получил от заявителя 10 тыс. грн, а затем 1,5 тыс. Грн, после чего выдал часть документов, необходимых заявителю.
 
 
18 января 2021 года после передачи третьей части денежных средств в размере 10 тыс. грн указанное лицо, занимающее руководящую должность в Харьковской региональной филиала «Центр государственного земельного кадастра», задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Указанном мужчине сообщено о подозрении.
 
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
 
Следственные действия продолжаются.
 
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Источник:   Пресс-служба Харьковской областной прокуратуры
 Тэги:  прокуратура, взятка, харьков
 
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