20.01.2021 09:11

Группа мошенников три года обманывала предпринимателей Харькова: итоги следствия (ФОТО)

Харьковские следователи завершили досудебное расследование по факту преступной деятельности межрегиональной группы мошенников

В течение 2017-2020 годов злоумышленники обманом завладевали денежными средствами и продукцией предпринимателей Харьковской области и других регионов Украины. Общая сумма материального ущерба составила почти 400 000 гривен.



Следственно-оперативные действия в рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, проводились службой детективов следственного управления ГУНП в Харьковской области совместно с оперативными работниками Управления стратегических расследований в Харьковской области ДВР НПУ, под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.



В ходе досудебного расследования установлено, что в состав группировки входили два человека и пять женщин в возрасте от 20 до 34 лет, которые использовали несколько преступных схем. В частности, в течение 2017-2019 годов мошенники размещали в сельских средствах массовой информации объявления о якобы продаже организацией товаров народного потребления, сельскохозяйственной продукции, топлива, или находили в сети Интернет аналогичные объявления предпринимателей. В дальнейшем злоумышленники предлагали потерпевшим сделать предоплату за товары или под видом перевозчиков просили оплатить перевозку и завладевали переведенными средствами. Также следователями установлено несколько фактов, когда правонарушители исчезали после получения товаров для перевозки.





Всего органом досудебного расследования задокументированы 16 эпизодов преступлений, совершенных участниками группировки.



В июле 2020 харьковские правоохранители провели 9 обысков на территории 3 регионов Украины, во время которых изъяли незаконно полученные денежные средства и другие ценности, записи «черной бухгалтерии», средства связи и другую технику. В настоящее время четверо из злоумышленников находятся под стражей, еще двум суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. На имущество подозреваемых наложен арест



18 января 2021 года обвинительный акт вместе с материалами уголовного производства направлен в суд.



Согласно санкции статьи, злоумышленникам грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.





