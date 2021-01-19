19.01.2021 09:31

Внимание, разыскивается Андрей Мозговой

Сотрудники полиции устанавливают местонахождение Мозгового Андрея Николаевича, 37-летнего жителя города Балаклея.

12 января в 16:00 мужчина ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.



Приметы: рост 175 см, на вид 37-42 года, среднего телосложения, волосы темные, лицо овальное, глаза карие.



Был одет в темно-зеленую куртку с черными рукавами, темно-синие брюки, серую кофту, синие кроссовки с красной подошвой, темно-серую шапку.



«Если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить по телефонам: (049) 2-09-02 (дежурная часть), 0957940700, 0953500453 (сектор уголовного розыска)», – обращаются правоохранители.