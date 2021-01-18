18.01.2021 12:21

На 3500 евро незадекларированного товара из России задержали таможенники на Харьковщине

Слобожанские таможенники обнаружили незадекларированные товары на сумму 3,5 тысячи евро.

Накануне, в зоне таможенного контроля пункта пропуска "Гоптовка" МП" Щербаковка" в автомобиле, который двигался из РФ в Украину, выявили широкий ассортимент товаров, таких как фотоаппараты Canon и Nikon, запчасти к автомобилю, сантехнические изделия, лекарства, замороженную рыбу, на общую сумму со слов гражданина Украины - 3532,8 Евро и весом 113 кг.

Мужчина выбрал "зеленый коридор" и во время устного декларирования заявил, что не перемещает через таможенную границу Украины товаров запрещенных или ограниченных к перемещению или подлежащих обязательному декларированию.

Но в ходе осмотра в салоне автомобиля на заднем сидении и в багажном отделении было обнаружено товары в широком ассортименте.

По данным Единой автоматизированной информационной системы Гостаможслужбы Украины водитель «TOYOTA PRADO» перемещался повторно в течение 24 часов.

В случае, если товары в объемах, не превышающих ограничений, установленных в части первой настоящей статьи, ввозимых на таможенную территорию Украины лицом, которое въезжает в Украину чаще одного раза в течение одних суток, такие товары подлежат письменному декларированию и облагаются ввозной пошлиной по ставке 10 процентов и налогом на добавленную стоимость по ставке, установленной Налоговым кодексом Украины.

В соответствии с требованиями статьи 191.2.3 Налогового кодекса Украины (с изменениями и дополнениями): ввоз на таможенную территорию Украины товаров, суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 500 евро и суммарный вес которых не превышает 50 кг, физическим лицом, отсутствовала в Украине меньше 24 часов или въезжающего в Украине чаще одного раза в течение 72 часов, базой налогообложения является часть суммарной фактурной стоимости таких товаров, превышает эквивалент 50 евро, с учетом пошлины, подлежащей уплате.

Таким образом, гражданин Украины не задекларировал товары при перемещении через таможенную границу, а следовательно указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных статьей 472 Таможенного кодекса Украины.