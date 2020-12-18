18.12.2020 12:08

Нарушил таможенные правила - лишился автомобиля. Слобожанские таможенники обнаружили авто, вывезенное вне таможенного контроля

За данное правонарушение Таможенного кодекса Украины предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 100% стоимости автомобиля и его конфискация.



Слобожанская таможня

Как сообщили в Слобожанской таможне Гостаможслужбы, в Во время проверки автомобиля MERCEDES-BENZ VITO 111CD, который въехал с РФ в зону таможенного пункта пропуска "Гоптовка" МП "Щербаковка таможенники обратили внимание, что в таможенной базе данных отсутствует информация о выезде данного авто из Украины.

Выяснилось, что гражданин Украины, автомобиль был вывезен им на неподконтрольную территорию, а вернуться в Украину он решил через территорию РФ.

Таким образом, владелец авто переместил через таможенную границу Украины вне таможенного контроля, то есть вне места расположения таможенного органа и без выполнения таможенных формальностей.

В действиях данного гражданина имеются признаки нарушения таможенных правил по ч.1 ст.482 Таможенного кодекса Украины (перемещение вне таможенного контроля). Таможенным кодексом Украины определено, что таможенному контролю подлежат все транспортные средства, которые перемещаются через таможенную границу Украины. При этом таможенный контроль осуществляется исключительно таможенными органами в соответствии с таможенным законодательством и другими законами Украины.

В результате у водителя был конфискован автомобиль и наложен штраф в 100% стоимости MERCEDES-BENZ VITO 111CD.