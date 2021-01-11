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11.01.2021  10:46   

Наркотики в приправе обнаружили у дальнобойщика на Гоптовке, - ФОТО

Инцидент произошел накануне в пункте пропуска "Гоптовка - Нехотеевка" МП "Щербаковка".

 
Во время таможенного досмотра грузового автомобиля, который двигался из Украины в РФ на водителя сработала служебная собака, сообщили в пресс-службе Слобожанской таможни.
 
 
При осмотре кабины, в ящике для посуды между двумя сиденьями под посудой в пакете "Смесь перцев" был обнаружен полиэтиленовый пакетик с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета. 
 
 
Указанные действия имеют признаки нарушения, предусмотренные ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Вещество передано в СО УСБУ в Харьковской области для дальнейших процессуальных действий.
Источник:   Слобожанская таможня
 Тэги:  таможня, пограничники, наркотики, гоптовка
 
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