11.01.2021 10:46

Наркотики в приправе обнаружили у дальнобойщика на Гоптовке, - ФОТО

Инцидент произошел накануне в пункте пропуска "Гоптовка - Нехотеевка" МП "Щербаковка".

Во время таможенного досмотра грузового автомобиля, который двигался из Украины в РФ на водителя сработала служебная собака, сообщили в пресс-службе Слобожанской таможни.

При осмотре кабины, в ящике для посуды между двумя сиденьями под посудой в пакете "Смесь перцев" был обнаружен полиэтиленовый пакетик с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета.

Указанные действия имеют признаки нарушения, предусмотренные ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Вещество передано в СО УСБУ в Харьковской области для дальнейших процессуальных действий.