10.12.2020 11:25

В Харьковском аэропорту конфисковали Dolce & Gabban, Louis Vuitton и GUCCI на приличную сумму - Слобожанская таможня

Духи и брендовые сумочки - на таможенном посту «Аэропорт «Харьков» у гражданки изъяли незадекларированный товар.



Фото из открытых источников

В конце октября, на таможенном посту «Аэропорт «Харьков», во время углубленного досмотра багажа и ручной клади с помощью рентгенаппарата специалисты Слобожанской таможни обнаружили у пассажиров рейса из Стамбула духи в виде тестеров и женские брендовые сумки Dolce & Gabban, Louis Vuitton и GUCCI.

Гражданка Узбекистана во время прохождения таможенного контроля избрала «зеленый коридор», заявив о незначительной общей стоимости товаров. Но, по результатам его осмотра, таможенники засомневались в правдивости ее слов. Даже на первый взгляд количество перевозимых товаров превышало необлагаемую норму перемещения через таможенную границу Украины и подлежало налогообложению таможенными платежами.

Сотрудниками таможни было принято решение о необходимости дополнительного определения таможенной стоимости ввозимого товара и направлен запрос в Харьковское управление экспертиз и исследований СЛЕД Гостаможслужбы.

И вскоре сомнения подтвердились, ведь по результатам ответа экспертов было подтверждено превышение общей стоимости вышеуказанных товаров больше чем в два раза! Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных статьей ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Женщине грозит штраф в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, а также конфискация товара.