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18.01.2021  12:09   

Соли в сигарете пытались передать в Харьковском СИЗО

В государственном учреждении «Харьковский следственный изолятор» пресечена попытка доставки запрещенных предметов заключенным.

Во время передачи посылки заключенному 1993 года рождения, внутри сигареты было обнаружено кристаллоподобные вещество белого цвета, неизвестного происхождения, внешне похожего на наркотическое.

Вещество изъято, проводится проверка.

Источник:   Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  сизо, харьков, наркотики
 
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