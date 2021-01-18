Соли в сигарете пытались передать в Харьковском СИЗО

В государственном учреждении «Харьковский следственный изолятор» пресечена попытка доставки запрещенных предметов заключенным.
Во время передачи посылки заключенному 1993 года рождения, внутри сигареты было обнаружено кристаллоподобные вещество белого цвета, неизвестного происхождения, внешне похожего на наркотическое.
Вещество изъято, проводится проверка.
Стремление к новизне сегодня способно принять любые формы – от желания узнать что-то новое до тяги к общению, знакомствам и перемене мест.
Облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег. Днем небольшой снег. На дорогах гололедица.
В Богоявленскую ночь, перед утреней, небо открывается. О чем открытому небу помолишься, то сбудется.
влажность:
давление:
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