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14.01.2021  15:36   

20 000 гривен за закрытие уголовного дела. Адвокат и полицейский предстанут пред судом (ФОТО)

Бывшему начальнику сектора патрульной полиции и адвокату сообщено о подозрении по факту получения денежных средств за влияние на принятие решения о закрытии уголовного производства.

В пресс-службе Харьковской областной прокуратуры сообщили, что адвокат, зная о проведении дознания в уголовном производстве по нанесению телесных повреждений, договорился с начальником сектора патрульной полиции одного из отделений полиции и разработал план по получению неправомерной выгоды.

Полицейский пообещал заявителю договориться с дознавателем о закрытии дела за 20 тыс. гривен.

Вымогал взятку и пойман на горячем: проректора вуза будут судить.

С целью конспирации, деньги договорились передать через адвоката.

В декабря 2020 года мужчина встретился с адвокатом и передал ему всю сумму.

В данное время проводятся обыски по месту жительства адвоката и полицейского, а также в служебных помещениях отделения полиции.

Полицейский начальник требовал взятку с предприятия, работавшего в карантин

В то же время было установлено, что указанный сотрудник полиции на постоянной основе получал по 4000 гривен за непрепятствование ведению предпринимательской деятельности одному из бизнесменов.

14 января 2021 ему сообщено о подозрении в еще одном уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Источник:   Пресс-служба Харьковской областной прокуратуры
 Тэги:  прокуратура, взятка, харьков, задержание
 
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