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23.12.2020  13:18   

Полицейский начальник требовал взятку с предприятия, работавшего в карантин – Прокуратура

Взяточника будут судить.


//khar.gp.gov.ua

В марте 2020 года руководитель отделения одного из отделов полиции ГУНП в Харьковской области узнал, что предприятие, осуществляющее оптовую торговлю ломом, продолжает вести предпринимательскую деятельность, несмотря на установленный на всей территории Украины карантин. Указанное предприятие нарушило запрет работы субъектов хозяйствования, которая предусматривает прием посетителей (Постановление Кабинета Министров Украины «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2»).

25 марта начальник отделения полиции встретился с руководителем цеха предприятия. Во время беседы начальник отделения полиции сообщил, что в случае предоставления ему 15 тыс. грн и в дальнейшем 2 тыс. грн ежемесячно предприятие сможет продолжить свою работу несмотря на установленные карантином ограничения, а его работников не будут привлечены к административной ответственности.

Досудебное расследование осуществляло территориальное управление ГБР, расположенное в г. Полтаве, оперативное сопровождение - Управление СБУ в Харьковской области.

В отношении начальника полиции в суд направлено обвинительное заключение по факту просьбы должностного лица предоставить неправомерную выгоду (ч. 1 ст. 368 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок от трех до шести месяцев, либо лишение свободы на срок от двух до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, харьков, взятка, карантин
 
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