30.12.2020 17:19

Вымогал взятку и пойман на горячем: проректора вуза будут судить

Обвинение направлено в суд.

По согласованию с Харьковской местной прокуратурой № 5 в суд направлен обвинительный акт в отношении проректора одного из вузов Харькова по факту получения неправомерное выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательство (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Как сообщалось ранее, в ходе досудебного расследования установлено, что проректор по хозяйственной работе одного из харьковских университетов требовал от предпринимателя неправомерную выгоду за заключение договора на ответственное временное хранение имущества. Стоимость «услуги» составила 21 тыс. грн. 1 октября 2020 года предприниматель передал служащему указанную сумму.

В ходе обысков, проведенных по месту работы должностного лица, изъять договор и 21 тыс. грн.

Досудебное расследование осуществлялось следователями Основянского ОП ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение - Управление стратегического расследований в Харьковской области Департамента стратегического расследований Нацполиции Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.