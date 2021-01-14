14.01.2021 11:56

Психически неуравновешенный должник заминировал банк под Харьковом

37-летний житель поселка Ковшаровка в состоянии алкогольного опьянения сделал ложный вызов о минировании местного отделения банка.

12 января в 16:20 в Купянский райотдел полиции поступило сообщение от мужчины. Он заявил, что заложил в отделении банка в поселке Ковшаровка взрывчатку, и даже рассказал о ее составе.



На место происшествия выехали руководство ГУНП в Харьковской области, взрывотехники областного главка полиции, руководство отдела полиции, следственно-оперативная группа, специалист-кинолог со служебной собакой.



Правоохранители провели осмотр помещения и прилегающей территории, эвакуировали 10 человек. Никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ они не обнаружили.



В течение нескольких часов полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 37-летний местный житель, который состоит на учете у врача-психиатра. Мужчина уже привлекался к административной ответственности за заведомо ложные вызовы по ст. 183 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Свой поступок он объяснил тем, что ему нечем платить долги перед банком.



Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.