13.01.2021 15:30

Задули газом и избили. Харьковских патрульных ждет суд

В суд направлено обвинительное заключение в отношении двух сотрудников Управления патрульной полиции в Харьковской области Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины по факту превышения служебных полномочий работником правоохранительного органа, совершенного группой лиц

Фото из открытых источников

По данным следствия, 13 апреля 2019 года мужчина, который прогуливался с собакой, увидел автомобиль патрульной полиции, спрятанный в кустах и сделал правоохранителям замечание.

На замечание патрульные отреагировали достаточно агрессивно: мужчину заломали, брызнули в лицо потерпевшему слезоточивым газом и повалили на землю в наручниках, которые сняли только в отделении полиции.

В результате мужчина получил легкие телесные повреждения.

Теперь двух сотрудникам патрульной полиции грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.