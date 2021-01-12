Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: На Харьковщине горела заброшенная двухэтажная дача
12.01.2021  15:10   

ФОТО: На Харьковщине горела заброшенная двухэтажная дача

Площадь пожара составила 150 кв. метров.

Как рассказали в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, сообщение о пожаре на номер "101" поступило 12 января в 04:30. Заявитель сообщил что в Змиевском районе в с. Гайдары горит дачный дом.

По прибытию огнеборцев на место пожара двухэтажный дом был почти полностью охвачен огнем. Было установлено, что в доме горели мебель и домашние вещи. 

Менее часа понадобилось пожарным, чтобы локализовать пожар. В 12:06 он полностью его ликвидирован. Пострадавших нет, причины пожара выясняются.

Также стало известно, что на момент возникновения пожара в доме никого не было. Последние 5 лет в нем никто не проживал.

Напомним, что 12 января на Холодной горе спасатели ликвидировали возгорание автомобиля.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, гайдары, дом
 
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