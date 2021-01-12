12.01.2021 11:19

ВИДЕО, ФОТО: В Харькове автовладелец спас другие авто от возгорания

Инцидент произошел утром, 12 января на улице Холодногорская, 11, об этом сообщают очевидцы.

Как сообщают пользователи соцсетей, загорелся автомобиль SEAT TOLEDO 1992 года выпуска. Очевидцы утверждают что слышали три хлопка.

Еще до приезда пожарной команды владелец авто сумел горящий автомобиль отогнать на безопасное расстояние от стоянки, чтобы избежать перекидывания огня на рядом стоящие авто.

Пожарные приехали через 5 минут после возгорания. Как сообщили в ГУ ГСЧС, горел моторный отсек на площади около 3 кв.м.

О пострадавших не сообщается.

Предварительная причина возгорания - неисправное газовое оборудование.