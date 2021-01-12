Инцидент произошел утром, 12 января на улице Холодногорская, 11, об этом сообщают очевидцы.
Как сообщают пользователи соцсетей, загорелся автомобиль SEAT TOLEDO 1992 года выпуска. Очевидцы утверждают что слышали три хлопка.
Еще до приезда пожарной команды владелец авто сумел горящий автомобиль отогнать на безопасное расстояние от стоянки, чтобы избежать перекидывания огня на рядом стоящие авто.
Пожарные приехали через 5 минут после возгорания. Как сообщили в ГУ ГСЧС, горел моторный отсек на площади около 3 кв.м.
О пострадавших не сообщается.
Предварительная причина возгорания - неисправное газовое оборудование.
Сегодняшний день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся у вас наработки.
В результате перемещения южного циклона Bartosz, в Харьковской области ожидается осложнение погодных условий.
По народному календарю сегодня отмечается Анисьин день, другие названия: Желудочница, Порезуха, Анисьи зимние.
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