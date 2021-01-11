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11.01.2021  14:11   

ВИДЕО: Женская одежда не доехала к российским модницам

На пути преступным планам контрабандистов стала комплексная система видеоконтроля и сигнализации, которая является одной из составляющих инженерно-технического обустройства государственной границы.

 
С помощью оптико-электронных приборов сотрудники госпогранслужбы обнаружили движение в сторону границы с РФ трех транспортных средств. На направление возможного незаконного пересечения границы немедленно выбыл наряд.
 
Впоследствии, вдоль госграницы, в районе населенного пункта Красное, что в Харьковском районе, правоохранители пресекли попытку незаконного перемещения через границу семи тюков с женской одеждой. Товар контрабандисты подготовили для перемещения из Украины в Россию.
 
Вещдоки были переданы сотрудникам компетентных правоохранительных органов. Продолжаются мероприятия по установлению владельца.
 

Тэги:  пограничники, контрабанда
 
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