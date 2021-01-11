11.01.2021 13:26

ФОТО: Чуть не оставили регион без спецсвязи. На Харьковщине СБУ разоблачила ОПГ на краже кабелей.

В Харькове Служба безопасности Украины разоблачила и задержала участников организованной группировки, с участием сотрудников Нацполиции похищали кабели системы спецсвязи. Об этом сообщил начальник пресс-центра в Управлении СБ Украины в Харьковской области Владислав Абдула

В ведомстве установили, что организовал группу местный предприниматель закавказского происхождения. К противоправной деятельности он привлек своего родственника, который является сотрудником полиции, его коллегу и гражданское лицо.

Сотрудники СБ Украины задокументировали, что злоумышленники систематически похищали спецкабели из цветных металлов. Эти линии спецсвязи используются военными частями, объектами критической инфраструктуры региона, системами управления и навигации воздушных судов, гражданской обороны и оповещения населения.

По предварительной информации, полицейские в сговоре с двумя гражданами систематически совершали кражи магистральных кабелей связи ОАО «Укртелеком» и Управление Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в Харьковской области. Задержание произошло после того, как используя специальные инструменты для кражи кабелей, подозреваемые проникли в одно из хранилищ где размещались магистральные кабельные линии связи. Там срезав кабели их смотали в шесть бухт и положили в багажник своего автомобиля.

Отмечается, группировка действовала в течение примерно одного года.

Во время обысков по местам их проживания изъяты доказательства противоправной деятельности, в том числе карты-схемы защищенных линий связи.

Работнику ГУ Нацполиции в Харьковской области, инспектору Управления патрульной полиции в Харьковской области, а также двум гражданским лицам. сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины, и избраны меры пресечения.

Общая сумма убытков будет установлена после проведения ряда соответствующих экспертиз. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

СБУ проверяет возможность совершения группой диверсий против Украины, а также проверяются возможные связи участников группировки со спецслужбами страны-агрессора.