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11.01.2021  08:09   

По области прошли акции протеста против повышения тарифов

Меры против роста тарифов прошли 10 января во Харькове и Балаклейском, Харьковском, Змиевском, Волчанском, Нововодолажском, Чугуевском, Дергачевском, Лозовском, Богодуховском, Изюмском, Золочевском, Валковском и Барвенковском районах.

Так, около 50 жителей Балаклеи перекрыли движение транспорта на пешеходном переходе в районе перекрестка улиц Центральной и Соборной.

В городе Люботин на площади Соборной почти 150 участников акции подписали петицию против повышения тарифов. Также 15 местных жителей почти полчаса перекрывали движение транспорта по пешеходному переходу на трассе «Киев - Харьков - Довжанский».

В Змиевском районы акции протеста прошли в городе Змиев, поселке Слобожанское и селах Тарановка и Лиман.

У Волчанской государственной районной администрации в митинге против повышения цен на коммунальные услуги приняли участие более 70 граждан. Около сорока минут движение транспорта по улице Соборной было ограничено.

Также акции протеста у райгосадминистраций прошли в Новой Водолаге, Чугуеве, Дергачах, Лозовой, Богодухове, Изюме, Золочеве, на площадке перед ЦНАП в Мерефе, на центральной площади в Валках, перед городским советом в городе Барвенково, а также у Харьковского городского совета.

Всего в массовых мероприятиях приняли участие более 1000 участников. Охрану общественного порядка осуществляли более 220 полицейских.

Информация о событиях зарегистрирована в Едином учете территориальных подразделений полиции.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  митинг, полиция, харьков
 
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