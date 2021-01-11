По области прошли акции протеста против повышения тарифов

Меры против роста тарифов прошли 10 января во Харькове и Балаклейском, Харьковском, Змиевском, Волчанском, Нововодолажском, Чугуевском, Дергачевском, Лозовском, Богодуховском, Изюмском, Золочевском, Валковском и Барвенковском районах.
Так, около 50 жителей Балаклеи перекрыли движение транспорта на пешеходном переходе в районе перекрестка улиц Центральной и Соборной.
В городе Люботин на площади Соборной почти 150 участников акции подписали петицию против повышения тарифов. Также 15 местных жителей почти полчаса перекрывали движение транспорта по пешеходному переходу на трассе «Киев - Харьков - Довжанский».
В Змиевском районы акции протеста прошли в городе Змиев, поселке Слобожанское и селах Тарановка и Лиман.
У Волчанской государственной районной администрации в митинге против повышения цен на коммунальные услуги приняли участие более 70 граждан. Около сорока минут движение транспорта по улице Соборной было ограничено.
Также акции протеста у райгосадминистраций прошли в Новой Водолаге, Чугуеве, Дергачах, Лозовой, Богодухове, Изюме, Золочеве, на площадке перед ЦНАП в Мерефе, на центральной площади в Валках, перед городским советом в городе Барвенково, а также у Харьковского городского совета.
Всего в массовых мероприятиях приняли участие более 1000 участников. Охрану общественного порядка осуществляли более 220 полицейских.
Информация о событиях зарегистрирована в Едином учете территориальных подразделений полиции.
Сегодня звезды обещают день чистоты. Начните утро с освежающего душа, приведите себя в порядок, и тогда весь день пройдет в хорошем тонусе. Вообще сегодня лучше не давать себе спуску во всем, что касается гигиены и чистоты. Конечно, перегибать палку тоже не стоит, но следует помнить, что чистота – залог здоровья, причем в этот день – особенно. В целом же день чрезвычайно хорош для решения сложных вопросов. Сегодня у вас есть все шансы докопаться до самой сути и довести любое дело до окончательной ясности. Умозаключения, к которым вы придете, будут отличаться большой глубиной и продуманностью.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно 11 января отмечается Международный день спасибо.
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