08.01.2021 11:16

ВИДЕО, ФОТО: На Героев Труда Lexus влетел в островок безопасности

Авария произошла напротив круглого рынка.

По словам очевидцев, авария произошла вечером 7 января на улице Героев Труда 36.



«По предварительной информации, водитель Лексус не заметил островок безопасности и вошёл в него», – сообьщает телеграм-канал Автомобильный Харьков.



По словам свидетелей, водитель пытался скрыться с места ДТП, но его вернули и увезли в неотложку.



Официальная информация уточняется.