ВИДЕО, ФОТО: На Героев Труда Lexus влетел в островок безопасности

Авария произошла напротив круглого рынка.
По словам очевидцев, авария произошла вечером 7 января на улице Героев Труда 36.
«По предварительной информации, водитель Лексус не заметил островок безопасности и вошёл в него», – сообьщает телеграм-канал Автомобильный Харьков.
По словам свидетелей, водитель пытался скрыться с места ДТП, но его вернули и увезли в неотложку.
Официальная информация уточняется.
День склоняет к общительности и легкости, поэтому может возникнуть желание много времени провести в веселой компании, вместе с близкими или друзьями.
Рождество ожидается теплым и дождливым. Циклон принесет осложнения погоды: сильный ветер и осадки – преимущественно дождь, мокрый снег.
В этот день традиционно ходили в гости к повитухам. Им приносили различные угощения: пироги, блины; вручали подарки.
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