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08.01.2021  11:16   

ВИДЕО, ФОТО: На Героев Труда Lexus влетел в островок безопасности

Авария произошла напротив круглого рынка.

По словам очевидцев, авария произошла вечером 7 января на улице Героев Труда 36.

«По предварительной информации, водитель Лексус не заметил островок безопасности и вошёл в него», – сообьщает телеграм-канал Автомобильный Харьков.

По словам свидетелей, водитель пытался скрыться с места ДТП, но его вернули и увезли в неотложку.

Официальная информация уточняется.

Тэги:  дтп, харьков
 
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