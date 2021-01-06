06.01.2021 12:55

Полиция просит о помощи в поиске грабителя

Инцидент произошел в Чугуеве, сообщают в отделе коммуникации областного главка.

5 января в Чугуеве у дома № 34 по улице Крепостной спуск неизвестный мужчина, угрожая ножом, выхватил из рук женщины сумку. В сумке были личные вещи, телефон, паспорт, ключи от дома, карты и 1000 гривен.

Приметы нападавшего: на вид 36 лет, рост примерно 162 см, среднего телосложения, на лице - черная маска.

Был одет в черную шапку, черную куртку, темно-синие джинсы.

Правоохранители просят предоставить информацию с видеорегистраторов автотранспорта, который был припаркован или проезжал в период с 21:00 до 21:30 время по улицам Крепостной спуск или Кожедуба в городе Чугуеве 5 января, а также со стационарных камер видеонаблюдения.

По поводу любой информации о совершенном преступлении просим обращаться в Чугуевский отдел полиции по телефону 102, 05746-22013 или другим удобным для вас способом.