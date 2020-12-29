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29.12.2020  13:47   

Незаконно завладел 300 тыс. грн - директору ООО светит до 8 лет за решеткой

Как сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры, директору одного з ООО вручено подозрение по фактам внесения в официальные документы заведомо ложных сведений, повлекшее тяжкие последствия и незаконного завладения чужим имуществом, совершенным путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, в крупных размерах.

Фото из интернета
 
В декабре 2018 года между Зачепиловское поселковым советом Зачепиловского района Харьковской области и обществом с ограниченной ответственностью заключен договор подряда, согласно которому ООО обязуется выполнить строительно-монтажные работы по строительству площадки с искусственным покрытием для мини-футбола.
 
Директор ООО, зная, что объем фактически выполненных работ не соответствует условиям заключенного договора, составил и выдал заведомо неправдивые официальные документы. В актах приемки он завысил объемы выполненных работ и таким образом завладел бюджетными средствами на сумму почти 300 тыс. грн.
 
Досудебное расследование осуществляют следователи СО Зачепиловского ОП Красноградского ОП ГУНП в Харьковской области.
 
Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Источник:   Пресс-служба Харьковской областной прокуратуры
 Тэги:  прокуратура, растрата
 
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