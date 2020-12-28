ФОТО: Купянские спасатели помогли спасти пожилую женщину - ГСЧС

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 28 декабря День хорош для нестандартных решений и решительных, но продуманных, действий. Главное – не давить на окружающих, оставляя за ними определенную свободу.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 29 декабря – РЕДПОСТ На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков. Слабый гололед. На дорогах гололедица.