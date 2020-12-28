Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: Купянские спасатели помогли спасти пожилую женщину - ГСЧС
28.12.2020  14:03   

ФОТО: Купянские спасатели помогли спасти пожилую женщину - ГСЧС

Женщина упала в квартире на пол и не могла самостоятельно подняться.

 
По информации ГСЧС, 28 декабря на номер «101» поступило сообщение о том, что в девятиэтажном жилом доме в пгт. Ковшаровка, Купянского района в комнате находится пожилая женщина 1944 г.р., которая не в состоянии самостоятельно открыть дверь, так как упала на пол и не может самостоятельно подняться.
 
К месту происшествия немедленно выехали спасатели 44-й Государственной пожарно-спасательной части г. Купянска на аварийно-спасательном автомобиле.
 
 
В присутствии сотрудников полиции спасатели открыли входную дверь с помощью аварийно-спасательного инструмента и своевременно передали пожилую женщину сотрудникам бригады скорой медицинской помощи.
 
 
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  купянск, спасатели, женщина
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
24.12 Криминал и происшествия Под Купянском противопехотная мина отправила сварщика в больницу - ГСЧС 01.11 Криминал и происшествия Афера и провал чиновницы под Харьковом (ГУНП) 16.09 Криминал и происшествия Черный лесоруб-мошенник нарубил на 57 тысяч и три года за решеткой (Прокуратура)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 