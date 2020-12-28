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28.12.2020  12:46   

В Харькове медики вытащили с "того света" старушку - ЦЭМиМК

Происшествие произошло в Индустриальном районе города.

Как сообщили в Центре экстренном медицинской помощи и медицины катастроф, 27.12.2020 года в 20:18 в службу «103» поступил вызов к Индустриальный района Харькова.  Сообщалось, что пожилому человеку плохо с сердцем.

В экстренной медицинской помощи нуждалась 74-летняя женщина. На вызов прибыла бригада ЭМП 705. При осмотре, сердце женщины, вследствие фибрилляция желудочков, остановилось. Медики немедленно начали проводить реанимационные мероприятия.

Благодаря высокопрофессиональным и слаженным действиям медицинских работников Центра, сердечно-легочную деятельность больной было восстановлено. Женщину госпитализировали в лечебное учреждение.

Ред: Желаем ей скорейшего выздоровления! Выражаем благодарность бригаде ЭМП 705 в составе фельдшера Галановой Ю.С., м / с Романенко А.А. и водителя Вислогузова А.В.

Источник:   Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
 Тэги:  медики, реанимация, сердце
 
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