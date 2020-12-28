28.12.2020 09:23

Футболиста харьковского Металлиста, пьяным разбившего четыре машины, отдали на поруки коллектива – Суд

Дмитрию Кравченко присудили административный штраф в 340 гривен и 420 гривен судебных издержек.



wikipedia.org

Постановление опубликовано в Едином реестре судебных решений.



Напомним, 28 октября полузащитник футбольной команды "Металлист 1925" Дмитрий Кравченко нетрезвым сел за руль и на проспекте Льва Ландау разбил свою, а также три чужие машины. Патрульные обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Освидетельствование на состояние опьянения показал 1,85 промилле, что превышает допустимую норму в девять раз.



Дело рассматривал Фрунзенский районный суд Харькова. В итоге судья Алтухова признала спортсмена виновным в пьяном вождении, однако освободила Кравченко от наказания.



Теперь футболист должен будет заплатить 340 гривен за нарушение ПДД и оплатить 420 гривен судебных издержек.



Материалы о правонарушении переданы трудовому коллективу ФК "Металлист 1925" для "определения мер гражданского контроля".