Главная Новости Криминал и происшествия Футболиста харьковского Металлиста, пьяным разбившего четыре машины, отдали на поруки коллектива – Суд
28.12.2020  09:23   

Футболиста харьковского Металлиста, пьяным разбившего четыре машины, отдали на поруки коллектива – Суд

Дмитрию Кравченко присудили административный штраф в 340 гривен и 420 гривен судебных издержек.


wikipedia.org

Постановление опубликовано в Едином реестре судебных решений.

Напомним, 28 октября полузащитник футбольной команды "Металлист 1925" Дмитрий Кравченко нетрезвым сел за руль и на проспекте Льва Ландау разбил свою, а также три чужие машины. Патрульные обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Освидетельствование на состояние опьянения показал 1,85 промилле, что превышает допустимую норму в девять раз.

Дело рассматривал Фрунзенский районный суд Харькова. В итоге судья Алтухова признала спортсмена виновным в пьяном вождении, однако освободила Кравченко от наказания.

Теперь футболист должен будет заплатить 340 гривен за нарушение ПДД и оплатить 420 гривен судебных издержек.

Материалы о правонарушении переданы трудовому коллективу ФК "Металлист 1925" для "определения мер гражданского контроля".

Тэги:  дтп, металлист, суд, приговор, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.12 Криминал и происшествия ФОТО: Легковушка затормозила в троллейбус на Новых Домах – Telegram 28.12 Криминал и происшествия ВИДЕО: Под Харьковом – жуткое ДТП – Соцсети 27.12 Криминал и происшествия ВИДЕО: На Журавлевке столкнулись две легковушки – Соцсети
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 