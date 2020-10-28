28.10.2020 10:25

ФОТО: Превысил алкогольную норму в девять раз: озвучены детали ДТП с пьяным игроком "Металлиста 1925" в Харькове (Патрульная полиция)

В результате дорожно-транспортного происшествия на проспекте Льва Ландау в Харькове пострадала только техника.



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28 октября, около 5:00 патрульные получили сообщение о ДТП на проспекте Льва Ландау, 155-б / 2, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Полузащитник футбольной команды "Металлист 1925" Дмитрий Кравченко нетрезвым сел за руль и разбил свою, а также три чужие машины.

По данным полиции, водитель автомобиля Audi, превысив допустимую скорость движения и нарушив требования по дистанции, врезался в металлическое ограждение, после чего столкнулся с автомобилем ГАЗ, который в свою очередь въехал в BMW. В результате ДТП никто не травмировался.

При составлении материалов ДТП у водителя Audi обнаружили признаки алкогольного опьянения. Освидетельствование на состояние опьянения показал 1,85 промилле, что превышает допустимую норму в девять раз.

На водителя составили административные протоколы по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) КоАП и ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии опьянения) КоАП.