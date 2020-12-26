ВИДЕО: В Харькове внедорожник влетел в остановку, есть пострадавшие - Очевидцы

ДТП произошло на остановке общественного транспорта на перекрестке улицы Рыбалко и бульвара Богдана Хмельницкого.
Водитель автомобиля Volkswagen Touareg влетел в опору остановки. Только по счастливой случайности в это время людей на остановке не было и обошлось без травмированных и жертв.
В нескольких метрах от остановки находится еще один "немец" Volkswagen Passat, у которого разбита передняя часть.
На месте работает бригада скорой и неотложной помощи. Оказывается помощь водителю внедорожника, который разбил голову о лобовое стекло автомобиля.
Подробности происшествия выясняются. Предварительно, водитель "Passat" не пропустил "Touareg".
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