Главная Новости Криминал и происшествия ВИДЕО: В Харькове внедорожник влетел в остановку, есть пострадавшие - Очевидцы
26.12.2020  11:22   

ВИДЕО: В Харькове внедорожник влетел в остановку, есть пострадавшие - Очевидцы

ДТП произошло на остановке общественного транспорта на перекрестке улицы Рыбалко и бульвара Богдана Хмельницкого.


Соцсети

Водитель автомобиля Volkswagen Touareg влетел в опору остановки. Только по счастливой случайности в это время людей на остановке не было и обошлось без травмированных и жертв.

В нескольких метрах от остановки находится еще один "немец" Volkswagen Passat, у которого разбита передняя часть. 

На месте работает бригада скорой и неотложной помощи. Оказывается помощь водителю внедорожника, который разбил голову о лобовое стекло автомобиля.

Подробности происшествия выясняются. Предварительно, водитель "Passat" не пропустил "Touareg".

Тэги:  дтп, авария, столб, остановка
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.12 Криминал и происшествия ВИДЕО. ДТП: авто унесло на обочину - Telegram 25.12 Криминал и происшествия ДТП: Фура перегородила Гарибальди - движение остановилась - Соцсети 24.12 Криминал и происшествия ВИДЕО. ДТП: Легковушки не поделили одну из главных магистралей - Соцсети
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 