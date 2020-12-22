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22.12.2020  08:52   

ВИДЕО, ФОТО: На Павловом Поле – ДТП с вылетом на парковку – Telegram

Авария произошла вечером 21 декабря.


// Telegram

О произошедшем сообщили очевидцы.

По их словам, на проспекте Науки, в районе ул.23 Августа, участниками ДТП стали Mercedes ML и Nissan Leaf.

Mercedes от удара вылетел на парковку, снёся ограждение,  где зацепил ещё Маzda.

«На месте все трезвые, полиция оформляет...», – добавил телеграм-канал Автомобильный Харьков.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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