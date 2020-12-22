22.12.2020 08:52

ВИДЕО, ФОТО: На Павловом Поле – ДТП с вылетом на парковку – Telegram

Авария произошла вечером 21 декабря.



// Telegram

О произошедшем сообщили очевидцы.

По их словам, на проспекте Науки, в районе ул.23 Августа, участниками ДТП стали Mercedes ML и Nissan Leaf.

Mercedes от удара вылетел на парковку, снёся ограждение, где зацепил ещё Маzda.



«На месте все трезвые, полиция оформляет...», – добавил телеграм-канал Автомобильный Харьков.