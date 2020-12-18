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18.12.2020  17:31   

Дерзкий и пьяный угонщик: украл авто и пытался драться с полицией - ГУНП

При задержании мужчина оказал сопротивление и пытался ударить полицейского.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о пропаже транспортного средства ВАЗ 21011 поступило в Немишлянский райотдел 17 декабря 2020 года в 01:20.
 
Владелец оставил автомобиль возле дома по улице Юбилейной, а через несколько часов обнаружил его отсутствие.
 
Транспортное средство сразу было объявлено в розыск. Уже через час сотрудники патрульной полиции обнаружили автомобиль на одной из улиц города. Водитель нарушал правила дорожного движения и не реагировал на требование правоохранителей остановиться. Пытаясь скрыться от преследования, в поселке Кутузовка злоумышленник не справился с управлением и столкнулся с ограждением. Мужчина продолжил совершать сопротивление полицейским, хватал за форменную одежду патрульного, пытался убежать, а потом из кармана достал отвертку и хотел ударить правоохранителя.
 
Полицейские применили меры физического воздействия, специальные средства и задержали злоумышленника. Им оказался 24-летний харьковчанин. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Сотрудники патрульной полиции составили на мужчину административные протоколы по ст. 130 (управление судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции), 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества), 122-2 (невыполнение водителями требований об остановке), ч. 2 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством или не предъявила их для проверки, или в отношении которой установлено временное ограничение в праве управления транспортными средствами) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
 
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Немишлянського отдела полиции. Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.
 
Следователь Немишлянського отдела полиции сообщил злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч.1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. По санкции статьи ему грозит до 5 лет лишения свободы.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  угонщик, драка, харьков
 
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