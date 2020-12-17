17.12.2020 18:37
Ночью взломал авто и накатался на пять лет тюрьмы - ГУНП
В Харькове милиция разоблачила мужчину за незаконное завладение транспортным средством.
//hk.npu.gov.ua
Как информирует ГУ Нацполиции, сообщение об исчезновении авто ВАЗ 21011 поступило в Немышлянский отдел полиции 17 декабря 2020 года в 1:20.
Владелец оставил автомобиль у дома по улице Юбилейной, а через несколько часов обнаружил его отсутствие.
Транспортное средство сразу был объявлен в розыск.
Уже через час сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль на улице Школьной.
За рулем находился 24-летний злоумышленник.
24-летний харьковчанин открыл водительскую дверь, с помощью отвертки и складного ножа завел автомобиль и поехал кататься.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Немышлянская отдела полиции.
Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.
Следователь Немышлянская отдела полиции сообщил злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.
По санкции статьи ему грозит до 5 лет лишения свободы.