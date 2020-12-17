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17.12.2020  18:37   

Ночью взломал авто и накатался на пять лет тюрьмы - ГУНП

В Харькове милиция разоблачила мужчину за незаконное завладение транспортным средством.


//hk.npu.gov.ua
Как информирует ГУ Нацполиции, сообщение об исчезновении авто ВАЗ 21011 поступило в Немышлянский отдел полиции 17 декабря 2020 года в 1:20.
 
Владелец оставил автомобиль у дома по улице Юбилейной, а через несколько часов обнаружил его отсутствие.
 
Транспортное средство сразу был объявлен в розыск.
 
Уже через час сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль на улице Школьной.
 
За рулем находился 24-летний злоумышленник.
 
24-летний харьковчанин открыл водительскую дверь, с помощью отвертки и складного ножа завел автомобиль и поехал кататься. 
 
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Немышлянская отдела полиции.
 
Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.
 
Следователь Немышлянская отдела полиции сообщил злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.
 
По санкции статьи ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  угон авто, кража, харьков
 
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