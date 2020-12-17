17.12.2020 18:37

Ночью взломал авто и накатался на пять лет тюрьмы - ГУНП

В Харькове милиция разоблачила мужчину за незаконное завладение транспортным средством.



//hk.npu.gov.ua

Как информирует ГУ Нацполиции, сообщение об исчезновении авто ВАЗ 21011 поступило в Немышлянский отдел полиции 17 декабря 2020 года в 1:20.

Владелец оставил автомобиль у дома по улице Юбилейной, а через несколько часов обнаружил его отсутствие.

Транспортное средство сразу был объявлен в розыск.

Уже через час сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль на улице Школьной.

За рулем находился 24-летний злоумышленник.

24-летний харьковчанин открыл водительскую дверь, с помощью отвертки и складного ножа завел автомобиль и поехал кататься.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Немышлянская отдела полиции.

Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.