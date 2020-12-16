16.12.2020 12:14

ВИДЕО: Оштрафовали водителя и пассажира. В Харькове полиция проводит рейды в транспорте - Соцсети

Соответствующие кадры опубликовал телеграм-канал ХС | Харьков.



ВИДЕО: Оштрафовали водителя и пассажира. В Харькове полиция проводит рейды в транспорте - Соцсети



Как сообщают очевидны, сотрудники патрульной полиции остановили маршрутное такси для проверки выполнения водителем и пассажирами карантинных норм.

Пассажиры стали возмущаться, что правоохранитель задерживает движение транспорта.

На возмущение одной из пассажирок полицейский заметил, что та находится в салоне автобуса без маски и сообщил, что на конечной остановке на нее будет составлен протокол.

Напомним, что недавно был принят Закон Украины «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» от 06.11.2020 г. № 1000-IX. Он вступил в силу 21 ноября 2020 года. Следовательно, именно с этой даты вышеуказанную ст. 443 КоАП дополнили частью второй такого содержания:

"Пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок, которые закрывают нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, — влечет за собой наложение штрафа от десяти до пятнадцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан."

Раньше за отсутствие масок могли оштрафовать на 17 000 грн, сейчас же штраф — от 170 грн до 255 грн.