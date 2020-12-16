ВИДЕО: Оштрафовали водителя и пассажира. В Харькове полиция проводит рейды в транспорте - Соцсети

Соответствующие кадры опубликовал телеграм-канал ХС | Харьков.
Как сообщают очевидны, сотрудники патрульной полиции остановили маршрутное такси для проверки выполнения водителем и пассажирами карантинных норм.
Пассажиры стали возмущаться, что правоохранитель задерживает движение транспорта.
На возмущение одной из пассажирок полицейский заметил, что та находится в салоне автобуса без маски и сообщил, что на конечной остановке на нее будет составлен протокол.
Напомним, что недавно был принят Закон Украины «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» от 06.11.2020 г. № 1000-IX. Он вступил в силу 21 ноября 2020 года. Следовательно, именно с этой даты вышеуказанную ст. 443 КоАП дополнили частью второй такого содержания:
"Пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок, которые закрывают нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, — влечет за собой наложение штрафа от десяти до пятнадцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан."
Раньше за отсутствие масок могли оштрафовать на 17 000 грн, сейчас же штраф — от 170 грн до 255 грн.
Сегодня как никогда легко принять желаемое за действительное и действовать, исходя из ложных предпосылок, поэтому будьте осторожны с деньгами.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. Гололед, слабый туман. На дорогах гололедица.
Считалось, что тот, кто на Ивана весь день промолчит, тот весь год красноречив будет.
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