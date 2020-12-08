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08.12.2020  11:23   

Смерть работника на предприятии расследуют в Харькове - ГУ Гоструда

Трагедия произошла 6 ноября, мужчина сорвался с высоты во время выполнения работ.


kh.dsp.gov.ua
Специалисты проводят внеплановую проверку харьковского предприятия ТОВ «Т ПРЕСТИЖ», на котором погиб слесарь-ремонтник, сообщили в ГУ Гоструда в Харьковской области.
 
Несчастный случай расследует комиссия. По результатам проверки специалисты составят акт и предписания, которые будут переданы комиссии для решения вопроса о возможном нарушении администрацией предприятия законодательства по охране труда.
Источник:   ГУ Гоструда
 Тэги:  смерть, предприятие, гоструда, харьков, т престиж
 
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