08.12.2020 11:23

Смерть работника на предприятии расследуют в Харькове - ГУ Гоструда

Трагедия произошла 6 ноября, мужчина сорвался с высоты во время выполнения работ.



kh.dsp.gov.ua

Специалисты проводят внеплановую проверку харьковского предприятия ТОВ «Т ПРЕСТИЖ», на котором погиб слесарь-ремонтник, сообщили в ГУ Гоструда в Харьковской области.

Несчастный случай расследует комиссия. По результатам проверки специалисты составят акт и предписания, которые будут переданы комиссии для решения вопроса о возможном нарушении администрацией предприятия законодательства по охране труда.