Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: Сотрудник военкомата выдал военный билет за взятку, – Прокуратура
08.12.2020  09:42   

ФОТО: Сотрудник военкомата выдал военный билет за взятку, – Прокуратура

Начальник отделения одного из районных военкоматов Харьковской области, майор М., разоблачен в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.


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Установлено, что он требовал от военнообязанного в сумме 600 долларов США за непризыв на срочную военную службу и выдачу военного билета, сообщили в Специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере объединенных сил.

Майора-взяточника задержали 7 декабря непосредственно после получения всей оговоренной суммы в порядке ст. 208 УПК Украины задержан, а денежные средства изъяты.

Проводятся первоочередные следственные действия, решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование осуществляется следователями Следственного управления ГУНП в Харьковской области, при оперативном сопровождении УСР в Харьковской области ДВР ЧП Украины.

Тэги:  взятка, прокуратура, военкомат, харьков
 
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