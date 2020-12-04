04.12.2020 15:16

ДТП на роковой трассе: микробусик пошел на таран автобуса (ГУНП)

Подробности от полиции об аварии с пятью пострадавшими.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщат ГУ Нацполиции, авария произошла 3 декабря 2020 года в 18:08 на печально изветной из-за целого ряда ДТП автодороге «Киев-Харьков-Должанский» вблизи города Чугуева.

Предварительно установлено, что 30-летний водитель автомобиля Fiat столкнулся с рейсовым автобусом NEOPLAN, который остановился на перекрестке для выполнения поворота налево в направлении поселка Коробочкино.

В результате аварии водитель автомобиля Fiat и четверо его пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести.

44-летний водитель рейсового автобуса «Харьков-Двуречная» и около 40 пассажиров в дорожной аварии не пострадали.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание в согласовании с санкцией статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишение права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.