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04.12.2020  15:16   

ДТП на роковой трассе: микробусик пошел на таран автобуса (ГУНП)

Подробности от полиции об аварии с пятью пострадавшими.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщат ГУ Нацполиции, авария произошла 3 декабря 2020 года в 18:08 на печально изветной из-за целого ряда ДТП автодороге «Киев-Харьков-Должанский» вблизи города Чугуева. 
 
Предварительно установлено, что 30-летний водитель автомобиля Fiat столкнулся с рейсовым автобусом NEOPLAN, который остановился на перекрестке для выполнения поворота налево в направлении поселка Коробочкино.
 
В результате аварии водитель автомобиля Fiat и четверо его пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести. 
 
44-летний водитель рейсового автобуса «Харьков-Двуречная» и около 40 пассажиров в дорожной аварии не пострадали.
 
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст.  286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
 
Максимальное наказание в согласовании с санкцией статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишение права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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