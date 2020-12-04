Под Харьковом столкнулись два автобуса: есть пострадавшие пассажиры

Пять пострадавших госпитализированы в неотложку.
Авария произошла около шести часов вечера 3 декабря на автотрассе Киев - Харьков - Довжанский, сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки.
Возле села Коробочкино Чугуевского района столкнулись рейсовый автобус Neoplan сообщением Харьков - Двуречная и пассажирский микроавтобус Fiаt, который осуществлял нерегулярные перевозки.
На момент аварии в автобусе Neoplan находилось около 40 пассажиров.
В результате аварии получили травмы различной степени тяжести 5 пассажиров микроавтобуса.
Все пострадавшие направлены в больницу неотложной скорой помощи г. Харькова.
Отличный день для любви и романтики. Чувства обещают быть особенно сильными и яркими, а на первый план выйдет не логика, а интуиция, которой смело можно доверять.
С утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
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