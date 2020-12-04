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04.12.2020  13:32   

Под Харьковом столкнулись два автобуса: есть пострадавшие пассажиры

Пять пострадавших госпитализированы в неотложку.


//Facebook

Авария произошла около шести часов вечера 3 декабря на автотрассе Киев - Харьков - Довжанский, сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки.

Возле села Коробочкино Чугуевского района столкнулись рейсовый автобус Neoplan сообщением Харьков - Двуречная и пассажирский микроавтобус Fiаt, который осуществлял нерегулярные перевозки.

На момент аварии в автобусе Neoplan находилось около 40 пассажиров.

В результате аварии получили травмы различной степени тяжести 5 пассажиров микроавтобуса.

Все пострадавшие направлены в больницу неотложной скорой помощи г. Харькова.

Тэги:  дтп, харьков
 
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