Подробности ДТП с Prius: на копов составили протокол

В дальнейшем админматeриалы пeрeдадут в суд.
В пресс-службе Патрульной полиции сообщили подробности утреннего ДТП с участием служебного автомобиля ПП.
4 декабря около 9 часов утра на улице Сумской, 132 произошло столкновение автомобилей Honda и служебного авто патрульных TOYOTA PRIUS.
По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota, выполняя маневр разворота, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем Honda Accord.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля Toyota составили административный протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.
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С утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
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