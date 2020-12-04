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04.12.2020  13:57   

Подробности ДТП с Prius: на копов составили протокол

В дальнейшем админматeриалы пeрeдадут в суд.


// Telegram

В пресс-службе Патрульной полиции сообщили подробности утреннего ДТП с участием служебного автомобиля ПП.

4 декабря около 9 часов утра на улице Сумской, 132 произошло столкновение автомобилей Honda и служебного авто патрульных TOYOTA PRIUS.

По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota, выполняя маневр разворота, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем Honda Accord.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля Toyota составили административный протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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