ВИДЕО: Перед ХАЗом патрульный Prius попал в ДТП (Telegram)

Авария произошла утром 4 декабря.
На перекрестке улиц Сумской и Деревянко столкнулись легковушка и машина патрульной полиции.
О происшествии сообщили очевидцы.
Официальная информация уточняется.
Отличный день для любви и романтики. Чувства обещают быть особенно сильными и яркими, а на первый план выйдет не логика, а интуиция, которой смело можно доверять.
С утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
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