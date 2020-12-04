ВИДЕО: Перед ХАЗом патрульный Prius попал в ДТП (Telegram)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 4 декабря Отличный день для любви и романтики. Чувства обещают быть особенно сильными и яркими, а на первый план выйдет не логика, а интуиция, которой смело можно доверять.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 4 декабря (РЕДПОСТ) С утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.