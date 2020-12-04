Главная Новости Криминал и происшествия ВИДЕО: Перед ХАЗом патрульный Prius попал в ДТП (Telegram)
04.12.2020  09:37   

ВИДЕО: Перед ХАЗом патрульный Prius попал в ДТП (Telegram)

Авария произошла утром 4 декабря.


//Facebook

На перекрестке улиц Сумской и Деревянко столкнулись легковушка и машина патрульной полиции.

О происшествии сообщили очевидцы.

Официальная информация уточняется.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.12 Криминал и происшествия Подробности ДТП с Prius: на копов составили протокол 04.12 Криминал и происшествия Под Харьковом столкнулись два автобуса: есть пострадавшие пассажиры 04.12 Криминал и происшествия Подробности ДТП со скорой рассказали в Патрульной полиции
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 